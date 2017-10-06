Тюменские спортсмены претендуют на кубок мира по скалолазанию

Шестой этап Кубка мира по скалолазанию стартует на этих выходных в китайском Уцзяне. В дисциплине скорость участвуют тюменские спортсмены Юлия Каплина, Станислав Кокорин, Мария Красавина и Александр Шиков — все воспитанники тренера Сергея Сергеева.

По результатам предыдущих этапов Кубка мира 24-летняя спортсменка Юлия Каплина занимает первую строчку общего зачета в скорости: на ее счету 425 очков. В активе Юлии в 2017 году золотые медали чемпионата Европы, Всемирных игр, награды с соревнований в китайских Нанкине и Чунцине, итальянском Арко, швейцарском Вилларе и шотландском Эдинбурге. Спортсменке принадлежит мировой рекорд в скорости: 7,32 секунды.

На второй позиции в общем зачете Кубка мира с 416 очками представительница Франции Анук Жабер, на третьем месте тюменка Мария Красавина с 336 очками. В 2017 году Мария уже становилась призером этапов Кубка мира в Эдинбурге, Вилларе, Нанкине и Чунцине.

В зачете среди мужчин тюменец Станислав Кокорин с учетом выступления в Эдинбурге набрал 303 очка. Опережает Станислава представитель Ирана Реза Алипуршеназандифар (323 очка), который является обладателем мирового рекорда в скорости среди мужчин — 5,48 секунды. Возглавляет рейтинг Владислав Деулин из Екатеринбурга, у него 370 очков. Александр Шиков с 238 очками занимает шестое место, сообщает пресс-служба ОСШОР.

В мировом рейтинге тюменцы входят в десятку сильнейших: Юлия Каплина и Станислав Кокорин вторые, Мария Красавина четвертая, Александр Шиков восьмой.

В первый день соревнований, 7 октября, спортсмены проверят свои силы в квалификации, 8 октября пройдут финалы.

После выступления в Уцзяне спортсменов ожидает переезд в Сямынь. Там 14–15 октября станут известны имена новых обладателей кубка мира по скалолазанию.