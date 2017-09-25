Тюменские скалолазы стали призерами этапа Кубка мира в Шотландии

Вчера в Эдинбурге завершился 12-й этап Кубка мира по скалолазанию. В лазании на скорость тюменцы, воспитанники тренера Сергея Сергеева, завоевали половину медалей — три из шести.

В женском финале тюменская спортсменка Мария Красавина, чемпион мира (2011), двукратный обладатель Кубка мира (2014, 2015), стала второй — она уступила лишь Анук Жубер из Франции.

В забеге за третье место победитель Всемирных игр (2017), чемпион Европы (2017), обладатель Кубка мира (2016) Юлия Каплина выиграла у полячки Анны Брозек: перевес составил 44 сотых секунды, сообщает ФСР.

В мужском финале трехкратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) Станислав Кокорин из-за фальстарта занял второе место.