Тюменские скалолазы стали призерами этапа Кубка мира в Шотландии

14:55 25 сентября 2017
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Вчера в Эдинбурге завершился 12-й этап Кубка мира по скалолазанию. В лазании на скорость тюменцы, воспитанники тренера Сергея Сергеева, завоевали половину медалей — три из шести. 

В женском финале тюменская спортсменка Мария Красавина, чемпион мира (2011), двукратный обладатель Кубка мира (2014, 2015), стала второй — она уступила лишь Анук Жубер из Франции. 

В забеге за третье место победитель Всемирных игр (2017), чемпион Европы (2017), обладатель Кубка мира (2016) Юлия Каплина выиграла у полячки Анны Брозек: перевес составил 44 сотых секунды, сообщает ФСР.

В мужском финале трехкратный обладатель Кубка мира (2010, 2012, 2013) Станислав Кокорин из-за фальстарта занял второе место.

Теги: скалолазание , Кубок мира
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