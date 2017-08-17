Тюменские экстремалы сняли ролик о том, как отпраздновали в этом году День города

15:00 17 августа 2017
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В День города в Тюмени ежегодно проводится фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим ЭКСПО". С каждым разом он становится всё масштабнее и ярче. В этот раз больше 100 тысяч горожан посетили набережную, чтобы получить свою дозу адреналина.

"Экстрим ЭКСПО" собрал на четырех разных площадках 14 видов спорта, а в соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из Тюмени, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Перми и других городов.

Краткий обзор событий фестиваля, эмоции и драйв отразились в видеоролике, размещенном 16 августа на официальной странице организатора фестиваля "Экстрим ЭКСПО-2017" - Союза экстремальных видов спорта:

Теги: видео , День города Тюмени , экстремалы , фестиваль
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