Тюменцы вошли в состав сборной России по скалолазанию

Пятеро тюменских спортсменов станут участниками первенства мира по скалолазанию. Соревнования пройдут в Австрии с 29 августа по 11 сентября, пишет "Вслух.ру".

Тюменскую область в составе сборной страны представят Алиса Лешкина, Даниил Уколов, призер первенств Европы и мира Сергей Рукин, а также братья Петр и Иван Земляковы. Для Земляковых первенство мира станет шансом впервые вместе подняться на пьедестал почета международных стартов.

Наиболее насыщенная программа соревнований среди тюменцев будет у победителя первенства мира-2015 Петра Землякова. Ему предстоит выступить во всех трех дисциплинах соревнований - скорости, трудности и боулдеринге.