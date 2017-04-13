Борцы и дзюдоисты Урала поборются за тюменский кубок

Четвертый фестиваль спортивной борьбы на кубок главы администрации города пройдет в Тюмени 16 апреля. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 11 часов в центре олимпийской подготовки "Тюмень – Дзюдо" (ул. В. Гнаровской, 1).

Фестиваль проводится в областной столице уже четвертый год подряд и собирает на одной спортивной арене юных дзюдоистов, самбистов и борцов греко-римского стиля в возрасте до 15 лет со всего Уральского федерального округа.

В этом году за победу будут бороться более 200 спортсменов из Екатеринбурга, Омска, Перми, Челябинска, Кургана, Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменского района и Тюмени. По итогам фестиваля будут определены победители и призеры, как в общекомандном зачете, так и по видам единоборств, сообщили в городком департаменте по спорту и молодежной политике.