Спортсмены-активисты проведут в Тюмени тур здорового образа жизни

Акция "Тур здорового образа жизни", рассчитанная на студентов ссузов, стартовала в Тюмени.
В течение месяца активисты движения "Стрит воркаут Тюменской области" посетят девять профессиональных образовательных учреждений города. На встречах со студентами они расскажут об основах здорового образа жизни, а также проведут мастер- классы, на которых наглядно покажут, как с помощью обычного дворового турника можно проводить самостоятельные тренировки на развитие силы, выносливости и поддержание хорошей физической формы, сообщает городской департаменте по спорту и молодежной политике.
Расписание мероприятий:
12 апреля - коммерческо-финансовый колледж Облпотребсоюза (Герцена, 80);
14 апреля - Западно-Сибирский государственный колледж (Рылеева, 34);
17 апреля – медицинский колледж (Холодильная, 81);
19 апреля – педагогический колледж (Минская, 45);
21 апреля – Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса (Мельникайте, 76);
24 апреля – Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса (Таллинская, 1);
26 апреля – колледж водного транспорта (Малиновского, 7);
28 апреля – Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства (Энергетиков, 45).
Начало в 14 часов.
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