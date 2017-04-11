Спортсмены-активисты проведут в Тюмени тур здорового образа жизни

Акция "Тур здорового образа жизни", рассчитанная на студентов ссузов, стартовала в Тюмени.

В течение месяца активисты движения "Стрит воркаут Тюменской области" посетят девять профессиональных образовательных учреждений города. На встречах со студентами они расскажут об основах здорового образа жизни, а также проведут мастер- классы, на которых наглядно покажут, как с помощью обычного дворового турника можно проводить самостоятельные тренировки на развитие силы, выносливости и поддержание хорошей физической формы, сообщает городской департаменте по спорту и молодежной политике.

Расписание мероприятий:

12 апреля - коммерческо-финансовый колледж Облпотребсоюза (Герцена, 80);

14 апреля - Западно-Сибирский государственный колледж (Рылеева, 34);

17 апреля – медицинский колледж (Холодильная, 81);

19 апреля – педагогический колледж (Минская, 45);

21 апреля – Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса (Мельникайте, 76);

24 апреля – Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса (Таллинская, 1);

26 апреля – колледж водного транспорта (Малиновского, 7);

28 апреля – Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства (Энергетиков, 45).

Начало в 14 часов.