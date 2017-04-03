Кардиологи выступают за безопасный спорт

Тюменский кардиоцентр проводит информационную кампанию "В спорт – здоровым!" Многие спортсмены и тренеры фитнес-центров прошли здесь комплексное обследование сердечно-сосудистой системы и рассказали об этом на своих страницах в социальных сетях.

В соответствии с Федеральным законом № 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", каждый, кто желает заниматься физической культурой и спортом, может быть принят в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, иную организацию для занятий физической культурой и спортом только при наличии документов, подтверждающих прохождение медосмотра. Особо на это требование должны обратить внимание люди от 30 лет и старше. Вероятность наличия заболеваний у них увеличивается, и при высоких физических нагрузках "слабые места" могут дать о себе знать.

Врач-кардиолог Тюменского кардиологического научного центра, к.м.н. Наталья Антипина уверена:

"Тренер и врач должны работать в единой команде и быть заинтересованы в безопасности тренировок. Большинство тренеров не имеют медицинского образования, поэтому медицинский осмотр и заключение кардиолога помогут подобрать индивидуальный комплекс упражнений с учетом уровня подготовки и состояния здоровья. К стандартному перечню исследований (анализы, ЭКГ, нагрузочные пробы и консультация терапевта) мы рекомендуем добавить УЗИ сердца. Исследование позволит выявить отклонения (если они есть) на ранних стадиях и не допустить проблем с сердцем в дальнейшем".

С врачами согласны тренеры, руководители фитнес-центров, депутаты. В интервью корреспонденту ТК "Тюменское время" председатель областной федерации бодибилдинга и фитнеса, директор одного из крупных фитнес-центров Тюмени Наталья Проскурякова отмечает:

"Если у клиента проблема, например, с позвоночником, он об этом не скажет, возможно, он даже об этом не знает. Только врач может выявить имеющиеся проблемы со здоровьем, в том числе с внутренними органами, сердечно-сосудистой системой и т.д.".

Умалчивая о хронических заболеваниях, люди не понимают, какому риску подвергают себя. Случиться может все, что угодно: нарушение сердечного ритма, резкое повышение артериального давления…Если рядом не окажется людей, способных оказать необходимую помощь, то ситуация может закончиться печально. Несколько лет назад специалисты кардиоцентра также выступали с инициативой оснастить все спортивные центры и залы автоматическими наружными дефибрилляторами (АНД). С помощью устройства первую медицинскую помощь при внезапной остановке сердца может оказать любой человек без специальной подготовки. Прибор оснащен голосовыми функциями, он сам распознает нарушение и озвучивает алгоритм действий.

Тюменский кардиологический центр предлагает пройти все необходимые исследования и получить справку-допуск в максимально короткие сроки. В Международный день спорта - 6 апреля – это можно сделать на особых льготных условиях.