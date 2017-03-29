Подготовка к Югорскому лыжному марафону идет полным ходом

Большой спортивный праздник – Югорский лыжный марафона, организатором которого традиционно выступают правительство ХМАО, "ЮграМегаСпорт" и банк "Открытие" пройдет в столице Югры 8 апреля 2017 года.

Как отмечает директор марафона, вице-президент федерации лыжных гонок России Сергей Крянин, основные подготовительные работы практически завершены.

"Полностью готов весь 25-километровый круг. Размечены края трассы, на всем протяжении круга расставлены таблички, обозначающие пройденный километраж.

Сама трасса по сравнению с прошлым годом претерпит минимальные изменения: будет добавлена одна небольшая петля на дальней части круга и сокращен участок по лесу". Схема уже доступна на сайте марафона – www.ugraloppet.ru.

В этом году снежная подушка на трассе достаточно толстая. Но организаторы все равно заготавливают снег для тех участков, которые представляют наибольшую опасность в плане таяния. Чтобы избежать сложностей в случае резкого потепления, на трассе продолжают работать ратраки, уплотняющие снег.

За неделю до старта будет проведены окончательные работы по подготовке трассы и её инфраструктуры, удобных зон для гостей праздника.

"От имени Федерации лыжных гонок Югры и банка "Открытие" хочу пригласить всех желающих на одно из важнейших событий в мире лыжного спорта – Югорский лыжный марафон. Станьте участниками и зрителями увлекательных гонок на пять, двадцать пять и пятьдесят километров с участием знаменитых спортсменов. И пусть победит сильнейший!" – говорит Сергей Крянин.

Подробная информация и регистрация участников на сайте www.ugraloppet.ru и по телефону в Ханты-Мансийске: 8 (3467) 33-12-24. Генеральный партнер соревнований – банк "Открытие".