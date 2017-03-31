Банк "Открытие" выделяет 150 млн в год на соцпроекты в регионе

Главный федеральный инспектор по ХМАО-Югре Дмитрий Кузьменко провел рабочую встречу с представителями банка "Открытие". Участники обсудили актуальные вопросы сотрудничества, укрепления взаимодействия и эффективного участия бизнес-сообщества в реализации социально-экономических программ на территории региона.

Как сообщает пресс-служба банка, главный федеральный инспектор считает, что в сегодняшней экономической ситуации крайне важны синхронные действия власти и крупных коммерческих структур в решении этих вопросов.

"Безусловно, результатом сотрудничества являются не только дополнительные финансовые инвестиции, динамичный рост экономических показателей и эффективности предприятий реального сектора, но и постоянное повышение качества жизни людей на конкретных территориях. Это и есть наша главная цель, а программы государственно-частного партнерства – один из действенных инструментов ее достижения", – подчеркнул Дмитрий Кузьменко.

Как крупнейшая частная финансовая структура России, банк "Открытие" активно участвует в реализации различных государственных программ в сфере экономики, уделяя большое внимание социальным проектам.

"В Югре в рамках соглашений о сотрудничестве, как с окружными, так и муниципальными органами власти, мы поддерживаем большое количество различных общественных, культурных и спортивных мероприятий, оказываем конкретную персонифицированную помощь людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, – рассказал управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов. – Ежегодно только на территории работы нашего филиала на эти цели направляется порядка 150 млн рублей".