В Тюмени разыграют полтора миллиона рублей среди любителей боулинга

12:17 16 февраля 2017
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10v10.ru
| Фото: 10v10.ru

Всероссийские соревнования по боулингу впервые пройдут в областном центре с 20 по 25 февраля. Местом проведения состязаний станет боулинг-центр Brooklyn Bowl в торговом центре Сити-Молл (ул. Тимофея Чаркова 60).

Как отмечают организаторы мероприятия, ожидается участие 150 спортсменов со всей страны. Судить соревнования будет судья всероссийской категории Татьяна Пуйсан из Новосибирска.

Отличительной особенностью соревнований станет крупный призовой фонд для победителей. Впервые будут разыграны полтора миллиона рублей. Допуск к участию в коммерческом турнире могут получить не только профессиональные спортсмены, но и любители.

Теги: соревнования , боулинг
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