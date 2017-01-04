В Тюменской области будут двигать спорт в массы

19:22 03 января 2017
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В Тюменской области в 2017 году продолжат развивать массовый спорт, особенно среди школьников и студентов.

Как отметил директор департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин, для этого в регионе будут совершенствовать инфраструктуру и внедрять новые дисциплины, чтобы все категории граждан смогли заниматься спортом. Упор будет делаться на молодежь.

"В каждом учебном заведении согласно федеральной стратегии должен появиться собственный спортивный клуб с индивидуальным календарем мероприятий и системой подготовки. Такой подход дает возможность каждому найти и выбрать дисциплину по душе. Также пропагандировать физическую активность начнут среди рабочего населения", - рассказал Дмитрий Грамотин.

Кроме того, с 2017 года начнется массовое внедрение физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Для этого необходимо доработать функционал центров тестирования, которые есть в каждом муниципальном образовании региона, пишет "Тюменская oбласть сeгодня".

Теги: физкультура , Дмитрий Грамотин , ГТО
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