В Тюменской области будут двигать спорт в массы

В Тюменской области в 2017 году продолжат развивать массовый спорт, особенно среди школьников и студентов.

Как отметил директор департамента по спорту Тюменской области Дмитрий Грамотин, для этого в регионе будут совершенствовать инфраструктуру и внедрять новые дисциплины, чтобы все категории граждан смогли заниматься спортом. Упор будет делаться на молодежь.

"В каждом учебном заведении согласно федеральной стратегии должен появиться собственный спортивный клуб с индивидуальным календарем мероприятий и системой подготовки. Такой подход дает возможность каждому найти и выбрать дисциплину по душе. Также пропагандировать физическую активность начнут среди рабочего населения", - рассказал Дмитрий Грамотин.

Кроме того, с 2017 года начнется массовое внедрение физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Для этого необходимо доработать функционал центров тестирования, которые есть в каждом муниципальном образовании региона, пишет "Тюменская oбласть сeгодня".

