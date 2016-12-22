Юные легкоатлеты сразятся за призы от Деда Мороза

17:24 22 декабря 2016
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Традиционные соревнования по лёгкой атлетике "На призы Деда Мороза" пройдут в Тюмени 24 декабря. Мероприятие начнется в 10 часов на арене легкоатлетического манежа (ул. Луначарского, 12).

Участниками праздничного состязания станут порядка 250 воспитанников СДЮСШОР №2. Ребята продемонстрируют свое мастерство в беге на дистанциях 60, 300 и 600 метров, прыжках в высоту и в длину с разбега, главному сказочному персонажу Нового года.

В числе участников - победитель первенства УрФО по легкоатлетическому четырехборью "Шиповка юных" Данил Мишкин и победитель "Кросса нации-2016" на дистанции 1000 метров Соня Питерова, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Теги: дети , Дед Мороз , спортсмены , легкая атлетика
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