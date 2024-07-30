Как сохранить свежесть молочных продуктов летом?

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

В течение летнего сезона важно не только наслаждаться теплом, но и заботиться о качестве продуктов, особенно таких скоропортящихся, как молочные. Компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции в Сибири и на Урале, подчеркивает, что соблюдение температурного режима хранения не менее важно, чем контроль за процессом производства и транспортировки.

"Золотые луга" применяют энергосберегающие технологии с климат-контролем на всех этапах производства и доставки, чтобы обеспечить оптимальную температуру хранения молочных продуктов. На предприятии используются специальные датчики, которые следят за температурой в реальном времени, не допуская ни переохлаждения, ни нагрева продукции.

Контроль температурного режима и условий транспортировки осуществляется с момента отгрузки с холодного склада завода. Натуральная молочная продукция требует хранения при температуре 2–4 градуса, если это условие нарушается - незамедлительно приходит смс-оповещение.

В каждом автомобиле, который перевозит продукцию с завода в Ситниково до склада в Тюмени, перед глазами водителя установлен датчик, позволяющий следить за показателями в режиме реального времени, не допуская переохлаждения и нагрева продукции. В большегрузах количество температурных датчиков подобрано таким образом, чтобы получать реальные данные по всей длине полуприцепов.

Чтобы сохранить свежесть молочных продуктов, важно обеспечить правильные условия хранения не только на производстве и при транспортировке, но и дома.

Молочные продукты лучше хранить на верхних полках холодильника, где температура более стабильна. Дверца холодильника - не лучшее место для "молочки", так как там температура выше, чем внутри. В жаркую погоду необходимо проверить температуру в холодильнике и при необходимости "убавить" ее до +4 градусов.

При поездках, в том числе из магазина до дома, в жаркую и солнечную погоду желательно использовать сумку-холодильник.

Ультрапастеризованное молоко допустимо хранить при комнатной температуре, но не выше 25 °C, а после вскрытия его необходимо поместить в холодильник.

Важно помнить: вся необходимая информация о сроках и условиях хранения молочных продуктов указана на упаковке. Если же вы сомневаетесь в качестве молочных продуктов в магазине, лучше откажитесь от покупки.