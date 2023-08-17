Полезные кисломолочные напитки повышают работоспособность и улучшают самочувствие

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Обмен веществ напрямую связан с нашим здоровьем, хорошим самочувствием и правильным функционированием организма. Наладить этот процесс помогают натуральные кисломолочные напитки. Эти продукты благодаря своему составу являются мощным стимулятором метаболизма, способствуют правильному пищеварению. Главное – выбрать действительно полезную "кисломолочку".

Компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, выпускает линейку оздоровительных кисломолочных напитков под брендом "Живи здорОво!". В 2023 году этой торговой марке исполнилось 10 лет. За это время продукты становились лауреатами различных фестивалей, конкурсов качества, выставок, пользовались высоким спросом среди потребителей: детей и взрослых. А пользу на организм подтвердили в ходе двух клинических исследований.

В 2016 году клиническое исследование воздействия кисломолочных продуктов на организм человека проводилось в течение 30 дней совместно с Тюменским государственным медицинским университетом. Тогда участниками стали 90 пациентов в возрасте от 22 до 67 лет. Каждый из них предварительно заполнил анкету и прошел ряд обследований, а затем ежедневно употреблял один пакет определенного молочного продукта торговой марки "Живи здорОво". Через 30 дней были проведены повторные обследования и анкетирование участников. Благотворное влияние всех перечисленных кисломолочных продуктов на организм человека подтвердилось. В ходе исследования пациенты отметили улучшение общего состояния здоровья, уменьшились жалобы на изжогу, отрыжку, горечь во рту, вздутие живота.

В 2023 году, спустя 7 лет, наблюдения решили повторить, приблизив условия проекта к жизни: создали одну общую группу и продлили исследование, что позволило сделать выводы относительно более длительного и регулярного употребления кисломолочных продуктов.

Для участия были отобраны случайным образом 20 добровольцев в возрасте от 34 до 74 лет. В течение четырех месяцев они употребляли по одному продукту ТМ "Живи здорОво!" и сдавали промежуточные анализы, при этом не имели других ограничений по питанию и образу жизни. Первым был ацидофилин несладкий, затем биопростокваша, ацидофилин сладкий и наринэ.

"Исследование показало, что регулярный прием кисломолочных напитков ТМ "Живи ЗдорОво!" в дозировке 450 мл ежедневно положительно влияет на уровень сахара крови и способствует поддержанию нормального уровня холестерина и мочевой кислоты крови, способствует уменьшению жалоб со стороны органов ЖКТ, улучшению общего самочувствия, повышению работоспособности", - рассказала доцент кафедры терапии ТюмГМУ, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Федосеева.

Примечательно, что вторые клинические исследования проходили в начале года и охватили несколько праздничных событий (Новый год, 23 февраля, 8 марта), в которые большинство людей не придерживаются основ здорового питания.

"Продукты "Живи ЗдорОво!" изготовлены из натурального молока без консервантов и химии, но при этом оснащены специальными добавками, полезными бактериями и витаминами, которые оказывают целебное действие на иммунную систему. Поэтому они подходят для профилактики заболеваний системы пищеварения, укрепления защитных сил и сопротивляемости организма, что и подтверждено центром гастроэнтерологии. Например, наринэ полезен при дисбактериозах, ацидофилин благотворно действует на иммунную систему и обмен веществ, биопростокваша разрушает некоторые вредные бактерии, которые могут находиться в пищеварительном тракте", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Компания "Золотые луга" запустило бренд "Живи ЗдорОво!" в марте 2013 года на смену продуктовой линейки ТМ "Доктор МУ". Продукция отличается отсутствием консервантов и стабилизаторов, короткими сроками годности, наличием бифидо- и лактобактерий. В ассортимент в настоящее время входят ацидофилин несладкий и с сахаром, биопростокваша, наринэ классическое и со вкусом черника-клюква.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.