Ясли-сад "Ступеньки" продолжает набор малышей в группы сенсорного развития

Фото: группа компаний "Ступеньки"

Тюменский ясли-сад сенсорного развития "Ступеньки" по адресу ул. Депутатская, 121 приглашает малышей от 1 года до 3 лет. Сенсорная интеграция, навык восприятия мира через органы чувств составляет базу для дальнейшего успешного развития интеллекта детей и гармоничного роста.

По новой направленности сад начал работать в 2023 году. В учреждении создано безопасное пространство, где дети в игровой форме развивают все сенсорные системы организма: слуховую, зрительную, обонятельную, вкусовую, тактильную, проприоцептивную, вестибулярную. Ребята составляют представление о предметах: их форме, цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе, весу и так далее.

Формат для Тюмени уникален. Образовательная программа детского сада включает многообразные сенсорные игры и занятия, элементы методики Монтессори. У воспитанников появляется внимание, наблюдательность, зрительная, слуховая, моторная память, эстетическое чувство, воображение. Они лучше включаются в игровые процессы, от предметно-манипулятивных до сюжетно-ролевых.

Попасть в ясли-сад сенсорного развития "Ступеньки" можно, подав заявку по телефону 500-908 или на сайте. Также открыта запись в ясельные группы для детей от 1 года до 3 лет детского сада KIDODO.

Напомним, что "Ступеньки" существуют в Тюмени уже 18 лет. Группа компаний включает: ясли-сад "Ступеньки" с 1 до 3 лет на ул. Депутатской, 121, детские сады KIDODO для детей от 1 до 7 лет на ул. Полевой, 105 и ул. Богдановича, 16, частную школу с 1 по 5 класс "Своя школа" на ул. Чернышевского, 2Б к.8.