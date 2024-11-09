Компьютерные игры используют для реабилитации в "Роднике"

В тюменском "Роднике" отделение механотерапии оборудовали новой системой для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики "ОРТОРЕНТ МОТОРИКА".

Устройство предназначено для социальной адаптации ребенка, тренировки бытовых навыков и самообслуживания при помощи компьютерных игр. Биологически обратная связь (далее — БОС) позволяет надолго удерживать внимание пациента, все упражнения даются легко и в игровой форме. На выбор 12 приложений разного уровня сложности.

"С Георгием мы разрабатываем руки, акцент направляем на мелкую моторику. Начинали с простого уровня и постепенно перешли к более сложному, работаем уже без вспомогателя. Сегодня он проходит испытания в игре "Завод", собирает детали на скорость. С легкостью концентрируется и упражняется на протяжении всего занятия, ему это интересно, — рассказывает врач ЛФК Александра Журавлева. — Для достижения лучшего результата чередуем "ОРТОРЕНТ МОТОРИКУ" и перчатку "Анику".

В августе этого года отделение механотерапии реабилитационного центра "Родник" пополнилось роботизированным комплексом для тренировки нижних конечностей "OMEGO", который также работает по принципу БОС с применением игровых технологий.

По материалам ОРЦ "Родник" (г. Тюмень).