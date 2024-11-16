Сколько часов дневного сна достаточно для психического и физического здоровья ребенку

О необходимости дневного сна рассказал Денис Банченко, глава международной независимой научно-исследовательской группы "Перспективные-Научно Исследовательские Разработки" и "Ассоциации исследовательских проектов в области сознания и сна".

– Дневной сон –важный элемент для здоровья мозга. Исследования подтверждают, что регулярный дневной сон может снизить уровень стресса, улучшить память и когнитивные функции, а также способствовать восстановлению клеток мозга, – говорит эксперт.

Ученые говорят, что сон-час благотворно влияет на организм в любом возрасте. Для взрослого человека такая сиеста должна длиться гораздо меньше, чем 60 минут, тогда она принесет несомненную пользу.

Исследования подтверждают: дневной сон улучшает работу гиппокампа – области мозга, отвечающей за память. Это помогает нам лучше запоминать и структурировать новую информацию. К тому же он поддерживает восстановление нейронных связей, что повышает когнитивные способности, - сообщает Тюменская область сегодня.