Замдиректора Центра искусств и культуры Тобольска за упавшего с потолка на утреннике малыша приговорили к обязательным работам

Фото - объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В декабре 2023 года в ДК "Синтез" произошла трагедия - один из участников детского новогоднего утренника проник на технический этаж, под его весом одна из плиток потолка деформировалась - мальчик рухнул с высоты шести метров на пол в зал, где проходил праздник, и получил тяжелые травмы, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

По данным прокуратуры, пострадавшему мальчику на момент происшествия было 7 лет, на утренник его и еще одного ребенка 5 лет привела их мать. Здоровью мальчика причинен тяжкий вред.

Виновным в происшествии суд признал замдиректора Центра искусств и культуры города Тобольска (ДК "Синтез" является его структурным подразделением), который по трудовому договору должен был отвечать за обеспечение условий, исключающих проникновение посторонних лиц в технические помещения учреждения. За ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей (халатность) по ч. 2 ст. 293 УК РФ суд приговорил его к 3,5 лет исправительных работ с удержанием 5 % в доход государства и лишил права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях на два года. Заявленные прокуратурой гражданские иски о компенсации удовлетворены в размере 4 млн рублей (2 - ребенку и по 1 - родителям).

В пресс-службе судов ТО отметили, что подсудимый вину не признал, извинения матери ребенка не принес, моральный вред пострадавшим не возместил. Решение суда еще не вступило в законную силу.