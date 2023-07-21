Питьевые йогурты с оригинальными вкусами могут стать основой для освежающих летних смузи

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Смузи – густой однородный напиток из фруктового пюре, смешанного с молоком, йогуртом или мороженым. В отличие от молочного коктейля, в нем вовсе может не быть сахара, а в качестве ингредиентов могут служить разнообразные фрукты, ягоды и даже овощи. Компания "Золотые луга" предлагает использовать в качестве основы для смузи не только классические молочные продукты, но и питьевые йогурты десертной коллекции с оригинальными вкусами.

В коллекцию "Золотые луга" входит три необычных для йогурта вкуса: "Лимонный пай", "Черничный пирог" и "Печеное яблоко-корица". Кисломолочные напитки изготовлены из натурального сырья, без добавления искусственных добавок и консервантов. Благодаря соблюдению технологий производства йогурты не только вкусные и питательные, но и полезные.

"Печеное яблоко-корица" - это вкус традиционного десерта, дарит нотки сладости и легкости. Благодаря наличию бактерий питьевой йогурт очень легко и просто переваривается организмом. Йогурт "Лимонный пай" имеет освежающий, сочный, новый вкус. Такой кисломолочный продукт регулирует обмен веществ и выводит токсины. Йогурт "Черничный пирог" имеет нежный вкус свежих ароматных ягод. Каждый из этих продуктов в охлажденном виде уже сам по себе вкусный, освежающий и питательный летний напиток.

В охлажденный йогурт можно добавить кусочки яблока, банана, замороженные или свежие ягоды: клубнику, малину, чернику, измельченный лед или ванильное мороженое, семена чиа, а затем взбить в блендере до однородности – получится ароматный смузи из натуральных ингредиентов.

Добавить в смузи можно любые ингредиенты: отруби, зерновые хлопья, зелень, специи и орехи, мед. Главное – иметь представление об общем сочетании ингредиентов. Например, бананы могут сочетаться с медом и овсянкой, однако овсянка не будет сочетаться с зелеными овощами. Однако можно оставить место для собственных экспериментов.

Смузи может стать отличным началом дня, напитком после тренировки, долгой прогулки или легким полдником. Пить его легче всего через широкую трубочку, так как через обычную соломинку густой напиток будет проходить с трудом.

Если нужен еще более густой смузи, заморозьте йогурт в формочках для кубиков льда и потом измельчите его мощным блендером вместе с фруктами.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.