Тонущего ребенка вытащили из озера в Тюмени



В воскресенье в 19:50 на пульт оперативного дежурного поисково-спасательной службы Тюменской области поступила информация о несчастном случае на пруду Утином.

По утверждению заявителей, под водой оказался ребенок 12 лет.

Дежурная смена Тюменского ПСО незамедлительно выехала на место ЧП.

К счастью, до прибытия спасателей, очевидцы достали из воды ребенка. Спасатели провели сердечно-легочную реанимацию ребенку и передали его дышащего сотрудникам СМП.

"Вчера могло произойти несчастье. Родители! Безопасность ваших детей в ваших руках. В обязательном порядке проведите беседу с детьми о мерах безопасности при нахождении на акватории.

Не отпускайте одних детей купаться, тем более в неположенных местах", - призывают жителей региона в ТОСЭР.