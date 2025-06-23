В Тюмени наступило "Время юных героев"

Первая в 2025 году смена "Время юных героев" от Центра "ВОИН" стартовала в Тюменской области. В ней принимают участие 150 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Всего за лето состоятся четыре такие смены, в которых "прокачают" свои навыки 600 ребят, сообщили в пресс-службе "Воина".

Помимо стандартных для "Времени юных героев" огневой, тактической, инженерной подготовки, первой помощи и тактической медицины, организации связи, применения беспилотных систем, тюменских курсантов ждёт масса уникальных особенностей.

Ребята совершат прыжки с парашютной вышки, поучаствуют в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Также в программе летний полиатлон, основы функционального многоборья и пауэртлона, турниры по лазертагу, фиджитал спорту, тег-регби, пейнтболу, action air, страйкболу, арчеритагу, военно-спортивный турнир "Игры ВОИНов", экстремальный забег "Гонка юных героев", комплексная военно-спортивная игра "Прорыв". А ещё встречи с ветеранами боевых действий, викторина, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, турнир по настольной игре "Путь к Победе", просмотры патриотических фильмов в рамках проекта "ВОИН.Кино" и многое другое.

Курсанты поделились эмоциями и ожиданиями. Так, Семён Иванов приехал на смену, чтобы подготовиться к поступлению в военный вуз и найти новые знакомства, а Виктория Семяшкина очень хочет испытать себя в непростых условиях. "Мне вообще очень нравятся патриотические, военные лагеря. От смены "Время юных героев" ожидаю и весёлых моментов, и спортивных достижений. Но главное – хочу научиться новому", – отметил курсант Никита Бобков.

Все ребята уже познакомились со своими наставниками – опытными инструкторами Центра "ВОИН", многие из которых являются ветеранами боевых действий, в том числе СВО. Они не только дадут подросткам необходимые военно-прикладные навыки, но и постоянно будут следить за их безопасностью.