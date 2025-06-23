Тобольский муниципальный район станет округом

Тобольский район перейдет на одноуровневую систему управления в рамках муниципальной реформы и станет называться муниципальным округом. Большинство депутатов Тюменской облдумы поддержали эти изменения.

Одноуровневая система на данный момент действует во всех муниципалитетах региона, кроме Тобольского района. Во время рассмотрения вопроса на заседании думы отмечалось, что присоединиться к этой форме управления в ходе публичных слушаний выразила большая часть населения Тобольского района. Переход позволит сократить бумажную волокиту и сконцентрироваться на решении вопросов местного самоуправления. модель не нова - регион возвращается к той системе, которая действовала ранее, а для глава появляется больше ресурсов, например, в борьбе со стихийными бедствиями.

Основные изменения - будет сформирована единая администрация муниципального округа, упразднены должности глав сельских поселений и администраций сельских поселений. Также у округа будет единый бюджет - централизованная бухгалтерия, единая налоговая и бухгалтерская отчетность, единая нормативная база. Работа окружной администрации с гражданами будет выстроена в режиме "одного окна".

В ходе рассмотрения вопроса были обозначены проблемы Заболотья, депутаты выразили уверенность, что реформа местного самоуправления положительно скажется и на жизни этих населенных пунктов.