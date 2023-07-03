Для сохранения молочных продуктов в жаркую погоду следует "убавлять" холодильник

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Жаркая погода возвращается на Урал и в Сибирь. Молочные производители напоминают: соблюдение правил хранения молочной продукции дома важны для их безопасности не меньше, чем правильные условия производства и транспортировки.

Компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции в Сибири и на Урале, особое внимание уделяет соблюдению температурного режима при хранении, перевозках, доставке молочной продукции, особенно в период летней жары. Условия транспортировки тщательно соблюдаются на всех этапах - от завода до точки продаж. Для этого на предприятии внедрены энергосберегающие технологии с климат-контролем.

Контроль температурного режима и условий транспортировки осуществляется с момента отгрузки с холодного склада завода. Натуральная молочная продукция требует хранения при температуре 2–4 градуса, если это условие нарушается - незамедлительно приходит смс-оповещение.

"В каждом автомобиле, который перевозит продукцию с завода в Ситниково до склада в Тюмени, перед глазами водителя установлен датчик, позволяющий следить за показателями в режиме реального времени, не допуская переохлаждения и нагрева продукции. В большегрузах количество температурных датчиков подобрано таким образом, чтобы получать реальные данные по всей длине полуприцепов", - рассказывает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Покупая молочную продукцию в магазине, следует обращать внимание на исправность холодильного оборудования. Не поленитесь достать продукты из глубины холодильника. Если же вы не уверены в соблюдении режима в торговой точке, лучше откажитесь от покупки и сообщите об этом сотрудникам магазина.

Сохранение молочных продуктов в течение сроков годности гарантировано лишь при соблюдении условий хранения, в том числе в домашнем холодильнике. Молочные и кисломолочные продукты должны храниться при температуре 4+/-2 градуса по Цельсию. Нарушение указанных режимов, в том числе и в сторону резкого понижения температуры, может привести к изменению показателей качества и безопасности продукта.

В жаркую погоду стоит проверить холодильник и при необходимости "убавить" температуру до +4 градусов. При показателях выше оборудование может не справиться с достаточным охлаждением продукции.

Часто молочная продукция, в частности молоко, хранят в дверце холодильника. Однако это ошибка: как правило, температура там всегда выше, чем внутри холодильника. Поэтому оптимальное место для хранения – верхние полки.

Кроме того, желательно избегать длительной транспортировки молочной продукции без надлежащих температурных условий, особенно предназначенной для детского питания. Если от магазина до дома нужно добираться долго и по жаре, то лучше воспользоваться сумкой-холодильником.

Ультрапастеризованное молоко (длительного срока хранения) допустимо хранить вне холодильника. Но даже в этом случае не следует держать продукт при температуре выше 25°С. После вскрытия его также необходимо поместить в холодильник.

Отметим, что вся необходимая информация по срокам и условиям хранения размещена на упаковке конкретного продукта.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.