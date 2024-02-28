Качественная упаковка обеспечивает свежесть и безопасность молочной продукции

ото пресс-службы АО "Золотые луга"

Качественная упаковка играет ключевую роль в производстве молочной продукции. Ее правильный выбор обеспечивает защиту от воздействия внешних факторов, таких как свет, влага, бактерии, других агрессивных веществ, что в свою очередь позволяет сохранить безопасность и полезные свойства молочных продуктов.

Исследование аналитического агентства Milknews совместно с крупнейшим отраслевым объединением Союзмолоко показало, что Россия к 2024 году успешно преодолела кризис в индустрии упаковки для продуктов питания.

При этом молочная индустрия остается наиболее сложным сегментом с точки зрения обеспечения упаковкой из-за большого разнообразия видов продукции, форматов упаковки, высоких требований к гигиене и качеству упаковки, а также необходимых технологически сложных упаковочных решений: многослойность, высокие скорости оборудования и т.д.

Тем не менее, российские компании предлагают потребителям современные и безопасные упаковочные материалы, соответствующие всем стандартам качества.

Например, АО "Золотые луга" - один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири - используют несколько видов упаковки: это пюр/пак, пэт/бутылка, финнпак для молока и кисломолочных продуктов и напитков, стаканы полипропиленовые для сметаны, творог выпускается в фольге в упаковке флоу-пак, масло сливочное – в фольге, сыр - в вакуумной упаковке и парафине. Для молока длительного срока хранения подобран оптимальный вариант – ТБА или более известный Тетра-Пак.

В Тюменскую область упаковку поставляют из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска, Перми, Шадринска. Согласно инструкции по технохимическому контролю, лаборатория предприятия проводит отбор проб упаковки от каждой партии. Упаковку исследуют на показатели безопасности, например, на отсутствие бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы. Проверяются и физикохимические показатели: толщина, устойчивость окрашивания рисунка, торцевая впитываемость и т.д.

На завод упаковка поступает в виде заготовок или в плотно смотанных рулонах. Например, заготовка для упаковки пюр-пак идет в виде картона и затем автоматически склеивается, собирается. Заготовка для ПЭТ бутылок – в виде преформы, которая выдувается. Крышки к упаковкам приклеиваются автоматически ультразвуком.

Пакеты формируются уже в процессе расфасовки на автоматах розлива. Герметичность пакетов проверяется в начале расфасовки, когда происходит настройка автомата, а также в процессе расфасовки. Все данные по результатам входного контроля упаковки, контроля герметичности фиксируются.

"Компания "Золотые луга" отдает предпочтение качественной упаковке для молочной продукции: она должна быть безопасная, герметичная, сохранять свежесть и пользу, обеспечив заявленные сроки хранения. Один из главных критериев – чтобы она не придавала продукту привкуса. Кроме того, любую упаковку можно отправлять на переработку на специализированные предприятия", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Немаловажную роль играет и дизайн упаковки. В 2022 году, в рамках празднования 90-летия основной производственной площадки – молочного завода "Ситниковский", компания провела редизайн упаковки торговой марки "Золотые луга". Упаковка узнаваема, но стала более стильной и информативной. Каждому виду продукции соответствует определенный цвет для удобства поиска в магазине, а помимо общей информации о составе, КБЖУ, сроках годности и т.д. добавлены рекомендации о том, для приготовления каких блюд подходит этот продукт. На каждый товар наносится специальный код идентификации – Data Matrix.