Дачники и любители туризма могут взять на природу молоко длительного срока хранения

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Лето – пора прогулок за городом, туристических походов и, конечно, активной работы на даче. Отправляясь на природу, принято отдавать предпочтение нескоропортящимся продуктам, которые не нуждаются в специальных температурных режимах хранения. Как правило, молочные продукты к таким не относят. Но есть исключение – молоко ультрапастеризованное.

Главная особенность и преимущество ультрапастеризованного молока – длительный срок его хранения, причем без холодильника. И это совсем не значит, что оно безвкусное и бесполезное, с консервантами или порошковое. Современные технологии пастеризации и упаковки позволяют сохранить полезные свойства продукта.

Компания "Золотые луга" выпускает такое молоко в соответствии с ГОСТ Р 31450-2013 со сроком годности 9 месяцев жирностью 2,5%, 3,2% и 3,5%, а хранить его до вскрытия можно при комнатной температуре. Это полностью натуральный продукт: без химических добавок, консервантов, заменителей и порошков. На основе такого молока можно даже приготовить кисломолочные продукты: кефир или творог с использованием закваски.

Всё дело в процедуре переработки: молоко нагревают до 125 - 140°С и выдерживают 2 секунды, а затем очень быстро охлаждают до 5 градусов. Такая процедура убивает микробы, которые содержаться в молоке, и их споры. Поэтому такой продукт можно хранить гораздо дольше. А польза молока и его вкус остаются.

"Весь процесс от приемки сырого молока до реализации готовой продукции в торговлю четко контролируется. Переработка осуществляется на автоматизированных замкнутых линиях, которые исключают попадание в продукты посторонних веществ и предметов. Разлив также происходит в стерильных условиях. Дальнейшую высокую степень защиты молочного продукта обеспечивает надежная упаковка - Тетра Брик Асептик", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Важно помнить: после вскрытия или нарушения целостности упаковки ультрапастеризованное молоко необходимо употребить сразу, или же хранить в холодильнике, тогда оно будет годным в течение 4-5 дней.

Кстати, не все дачники знают, что молоко – это полезный напиток не только для людей, но и для растений. Азот, калий, фосфор, кальций и другие витамины принесут огромную пользу на огороде, особенно на грядке с огурцами.

Приготовить молочное удобрение просто: на ведро воды потребуется литр молока и 10 капель йода. Поливают раз в 2 недели: молодым росткам достаточно 200 мл прикормки, взрослым растениям по 500 мл. Йод помогает избавиться от мучнистой росы, повышает иммунитет растений и защищает их от болезни.

Кроме того, молоко является источником лактозы - соединения, уничтожающего некоторые виды насекомых (колорадского жука, гусениц, тлю). Смесь против огородных вредителей изготавливается следующим образом: одна часть молока смешивается с двумя частями воды и добавляется немного жидкого мыла. Получившейся жидкостью с помощью лейки поливать растения раз в несколько дней.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.