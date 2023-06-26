Продолжается набор в ясельные группы KIDODO и "Ступенек"

Фото: группа компаний "Ступеньки"

Сеть частных детских садов KIDODO и ясли-сад "Ступеньки" продолжают набор малышей от 1 года. Ясельные группы адаптированы для комфортного и безопасного пребывания малышей, а воспитатели обеспечивают мягкую адаптацию к новой обстановке, уход, комплексное развитие и социализацию детей с помощью авторской образовательной программы.

Ясли находятся в разных районах города Тюмени: родители могут выбрать удобный для себя вариант. В детском саду KIDODO на ул. Полевой, 105 — уютная обстановка и закрытая детская площадка с атравматичным покрытием. Детский сад на ул. Богдановича, 16 предлагает большой спектр дополнительных услуг: занятия с логопедом, посещение соляной пещеры, посещение группы кратковременного пребывания "Суббота без забот", музыкальной студии "Орфики".

Ясли-сад "Ступеньки" специализируется на сенсорном развитии малышей. Все игры и занятия строятся на активном включении в процесс слуха, зрения, вкуса, обоняния и осязания. Это служит базой для образования новых нейронных связей, которые составляют основу для интеллекта и гармоничного роста.

Выбрать наиболее подходящий вам и вашему малышу филиал можно после бесплатной экскурсии. Записывайтесь по телефону 500-908 или на сайтах KIDODO и "Ступенек".