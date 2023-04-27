KIDODO приглашает школьников в летний лагерь

Фото: группа компаний "Ступеньки"

Тюменский детский центр KIDODO анонсировал набор детей с 7 до 13 лет в летний лагерь. С июня по август организовано 5 тематических смен продолжительностью 2 недели.

В течение рабочего дня с 9 до 18 часов ребят ждут развлечения, экскурсии, мастер-классы, новые знакомства, спортивные активности, пикники на природе, песни под гитару и, конечно, отчётный концерт. В путёвку включены ежедневный утренний осмотр педиатром, 4-разовое питание от диетолога-иммунолога с собственной кухни, фото- и видеоотчёты.

Летний лагерь KIDODO в 2023 году впервые пройдут по двум адресам: ул. Богдановича, 16 и ул. Чернышевского, 2Б корп.8. Тематика смен подобрана под самые разнообразные интересы детей: "Научная лаборатория", "Легенды Древней Греции", "Мультвселенная", "Юные биологи", "3D: Дружба. Движение. Драйв".

KIDODO предлагает выгодные условия для участников смен. В стоимость путёвки уже включены экскурсии, билеты в кино, а также 10-дневный курс посещения соляной пещеры. Всех участников смен ждут подарки. При бронировании путёвки за 2 недели до начала смены и раньше стоимость снижена. А участники 3 и более смен поучаствуют в розыгрыше суперприза от KIDODO — мини станции Яндекс с Алисой.

Количество ребят в каждой смене ограничено. Забронировать путёвки можно по телефону +7 (3452) 500-908 (ул. Богдановича, 16) и 515-908 (ул. Чернышевского, 2Б корп.8) или на сайте. Ребёнок проведёт время весело и без гаджетов.