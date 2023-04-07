Молочные продукты являются важной частью здорового питания для детей и взрослых

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

"Здоровье для всех" - такой девиз в 2023 году у Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля. Одним из неотъемлемых и доступных элементов здорового образа жизни считается правильное питание. Важно понимать, что это не ограничения и диеты, а сбалансированный рацион. В ежедневное меню, в том числе, необходимо включать натуральные молочные и кисломолочные продукты.

Молоко и продукты из него – важные составляющие здорового рациона, утверждают эксперты в рамках проекта Роспотребнадзора "Здоровое питание". Так, человек может получать витамин В12 только с продуктами животного происхождения – например, с молоком. Он необходим для нормального кроветворения, участвует в жировом обмене и усвоении аминокислот. Кроме того, в молоке есть конъюгированная линолевая кислота, которая, как показали исследования, укрепляет иммунитет.

Регулярное употребление молочных продуктов поможет восстановить нехватку кальция в организме, а значит, защитит и укрепит костную систему. При этом кальций не только полезен для зубов и костей, но и служит профилактике рака толстой кишки. Чтобы кальций хорошо усваивался организмом, в рационе также должны быть магний, фосфор и витамин D – все они содержатся в молочных продуктах.

Лидер по количеству кальция среди всей молочной продукции – сыр. Например, в 100 г голландского или пошехонского сыров содержится 1000 мг кальция, 24-26 г белка и 0,8-1 мкг витамина D. Таким образом, съев 100 г сыра в день, вы полностью закроете свою потребность в кальции и получите десятую долю суточной нормы витамина D. А еще сыры богаты казеином и фосфатами, которые восстанавливают зубную эмаль.

В твороге, помимо кальция, содержится много витамина А, который влияет на различные процессы в организме. В том числе – на деление лейкоцитов, клеток иммунной системы, они атакуют вирусы и бактерии, попадающие в организм, не дают им размножаться. Кроме того, в 100 г продукта содержатся 33% витамина В12 и 55% суточной нормы селена, это – настоящая "тяжелая артиллерия" для борьбы с вирусными заболеваниями. Еще селен – сильный антиоксидант, он борется с окислительными процессами в организме и способствует сохранению молодости. А витамин В12 снижает риск развития деменции.

Также творог – источник витамина РР (ниацина), врачи даже прописывают его в качестве лекарственного препарата пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Отличным дополнением к завтраку, полднику или перекусом в течение дня может стать питьевой йогурт. Этот молочный продукт улучшает работу желудочно-кишечного тракта и микрофлору кишечника, способствует наилучшему усвоению полезных микроэлементов, повышает иммунитет и помогает восстановить слизистую оболочку кишечника после кишечных инфекций или приёма антибиотиков. Он полезен для костей и суставов, улучшает состояние сосудов, помогает вывести из организма лишнюю соль.

В сливочном масле содержится большое количество витамина А, необходимого для поддержания зрения, функций эндокринной системы, состояния волос и кожи, витамины С, D, Е, К, Омега-3 и Омега-6. Ненасыщенные жиры поддерживают эластичность и тонус сосудов, а также защищают легкие.

Ряженка – это настоящий кладезь полезных веществ и микроэлементов. Напиток содержит витамины А, В1 и В2, С, Е, РР и бета-каротин, магний, калий, натрий. Один стакан ряженки обеспечивает почти 25% суточной нормы кальция и 20% суточной нормы фосфора. При этом её белок расщепляется быстрее, чем белок, содержащийся в молоке и кефире.

Молочные продукты смело можно считать основой питания человека. А значит, к их выбору важно подходить тщательно, чтобы она принесла максимум пользы. При покупке необходимо обращать на название и состав (учитывайте, что творог и творожный продукт, сыр и сырный продукт – это разная по качеству и составу молочная продукция), сроки годности, целостность упаковки.

Компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, производит всю "молочку" только из натурального и отборного сырья. В ассортименте производителя есть классические молочные продукты торговых марок "Золотые луга" и "Ситниковское" – молоко, сметана, кефир, ряженка, сыры, творог, сливки и т.д., а также кисломолочные напитки оздоровительной линейки "Живи здорОво!", питьевые йогурты с оригинальными вкусами "Лимонный пай", "Черничный пирог" и "Печеное яблоко-корица".

Есть также уникальный для молочного рынка продукт – ряженка с гранолой, это новинка 2022 года. В натуральный кисломолочный напиток добавлена гранола – смесь хлопьев с добавлением орешков, сушеных ягод и фруктов, льна и других компонентов.

"На предприятии не используют технологии, которые бы искусственно убыстряли процесс созревания продукта и увеличивали его срок хранения. В продукции нет консервантов, стабилизаторов, химии, искусственных красителей. Стабильные вкусовые характеристики, качество и сохранение пользы продукта достигаются за счет соблюдения технологий производства, хранения, упаковки", - отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

Линейка "Живи здорОво!" включает биопростоквашу, наринэ, ацидофилин, есть вариации напитков с фруктово-ягодным вкусом, с сахаром и без. Продукты обогащены специальными добавками, которые обладают выраженным целебным действием, они подходят и взрослым, и детям, рекомендована для диетического питания (при отсутствии противопоказаний). Благотворное влияние этих напитков подтверждено центром гастроэнтерологии.

Помните, что еда должна быть источником энергии и здоровья. Скажите "НЕТ" полуфабрикатам, фаст-фуду, газированным и сладким напиткам, ограничьте сахар. Питайтесь регулярно, следите за разнообразием питания. Выбирайте и комбинируйте в меню полезные продукты: овощи, зелень, мясо, рыбу, орехи, молочные продукты, бобовые, хлеб из муки грубого помола, крупы из нешлифованного зерна, макароны из твердых сортов пшеницы, ягоды, фрукты. Соблюдайте питьевой режим, отдавая предпочтение чистой воде.

Выбирая здоровое питание, вы выбираете здоровье и активное долголетие.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году, является одним из крупнейших производителей молочной продукции на территории Урала и Западной Сибири. Продукты компании производятся только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания выпускает более 70 наименований продукции под торговыми марками "Золотые Луга", "Живи здорОво" и "Ситниковское", ежегодно обновляя ассортимент. Молочный комбинат "Ситниковский" (филиал АО "Золотые луга") является одним из первых молочных предприятий Тюменской области: в 2022 году завод отметил 90-летний юбилей.