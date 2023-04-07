Музыкальная студия "Орфики" из KIDODO взяла приз на "Параде звёзд"

Фото: группа конкурса "Парад звезд" во ВКонтакте

"Парад звёзд" стал первым конкурсом для юных музыкантов из студии "Орфики" детского центра KIDODO. На празднике талантов они завоевали диплом 1 степени. Такой высокий результат стал возможен спустя всего 3 месяца занятий.

Музыкальная студия "Орфики" открылась в KIDODO в январе 2023 года и привлекла внимание родителей необычным подходом. Студия взяла название от имени немецкого композитора и педагога Карла Орфа, который разработал систему воспитания детей через искусство и творчество. Его подход обеспечивает гармоничное развитие личности через музыку, движение и речь.

В студии "Орфики" ребята учатся петь, интонировать, осваивают музыкальные инструменты и нотную грамоту. Они знакомятся с произведениями разных жанров, развивая музыкальный слух. Благодаря занятиям у детей улучшается память, внимание и эмоциональность.

В "Орфиках" обучаются дети с 3 до 5 и с 5 до 7 лет. Занятия проводит музыкальный руководитель с большим стажем, практик орф-методики Юлия Пяткова в вечернее время, по вторникам и четвергам. Подробнее о работе студии можно узнать на сайте детского центра KIDODO и по телефону 500-908.