Радио ENERGY в Тюмени запускает романтическую игру ко Дню всех влюблённых

Афиша предоставлена организаторами

В эфире радио ENERGY Тюмень стартовала романтичная игра ко Дню всех влюбленных "Быстрее, чем кролик". С 6 по 10 февраля ведущие ENERGY INTERACTIVE Настя Кириленко и Саша Гринченко разыграют подарки.

Для участия нужно отправить заявку "хочу играть" в мессенджеры Радио ENERGY Тюмень по номеру: 8 (922) 4740-966. Ведущие выберут одного счастливчика и позвонят ему в прямом эфире. А задача слушателя - за 30 секунд ответить, не задумываясь, на 10 романтичных вопросов.

Быстрее, чем кролик на радио ENERGY – игра, в которой всё по любви. Генеральный партнер проекта - сеть специализированных магазинов автозапчастей "Автороссиянин".