В тюменском центре KIDODO открылась музыкальная студия "Орфики"

Музыкальная студия "Орфики" детского центра KIDODO распахнула двери перед ребятами с 3 до 7 лет. Новое направление учит гармоничному развитию личности через музыку, движение и речь.

На занятиях дети познакомятся с лучшими произведениями разных жанров, развивая музыкальный вкус, слух, память, внимание и эмоциональность. Ученики научатся петь и правильно интонировать, изучат основы нотной грамоты и музыкальные термины, будут выступать на концертах и конкурсах. Важно, что пение и игра на духовых инструментах развивают лёгкие, а значит дети будут меньше болеть. Играя на инструменте двумя руками, ребёнок задействует оба полушария мозга – улучшается умственная активность.

Название студии берёт начало от имени известного немецкого композитора и педагога Карла Орфа (1985 – 1982). Он разработал систему воспитания детей через искусство и творчество, благодаря которой раскрывается внутренний потенциал и личность маленького человека. Орф-педагогика актуальна и эффективна по сей день.

Музыкальная студия "Орфики" KIDODO набирает группы детей с 3 до 5 и с 5 до 7 лет. Занятия проводит музыкальный руководитель с большим стажем, практик орф-методики Юлия Пяткова в вечернее время, по вторникам и четвергам. Подробнее о работе студии можно узнать на сайте детского центра KIDODO и по телефону 500-908.