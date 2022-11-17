Гала-концерт проекта "Шансон – не сон!" состоится в Тюмени 24 ноября

Афиша предоставлена Медиа Траст Тюмень

Финал грандиозного проекта "Шансон – не сон!" назначен на 24 ноября. Гала-концерт с участием финалистов проекта и приглашенными тюменскими исполнителями состоится в ресторане "Максимилианс" в 18:00, вход свободный.

В этом году в ежегодном проекте радио "Шансон Тюмень" "Шансон – не сон" приняли участие исполнители со всей страны: из Сургута, Перми, Казани, Новосибирска, Санкт Петербурга, Москвы и, конечно, Тюмени. Их всех объединяет одно – любовь к музыке, спетой сердцем. В следующий четверг, 24 ноября, на сцене баварского клубного ресторана "Максимилианс" они ждут всех всех поклонников жанра на теплый вечер шансона по-русски.

Имя лидера народного голосования уже известно – Владимир Птица. Но тройка победителей определится в день финала. В состав команды жюри войдут представители музыкальной редакции федерального вещателя радио "Шансон", топовые артисты жанра и программная служба "Медиа Траст Тюмень". Песня победителя проекта появится в эфире радио "Шансон Тюмень", обладатель второго места получит возможность записать свою песню в профессиональной звукозаписывающей студии, за третье участник сможет провести профессиональную фотоссесию.

Каждый может прийти на гала-концерт "Шансон – не сон!" и лично поддержать любимого артиста. Возрастная категория 12+. Подробнее о сроках проведения конкурса и призах - на сайте radiovtyumeni.ru.

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