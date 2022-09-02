Выходные в Тюмени пройдут без осадков

Пасмурно, но без осадков - такими, по прогнозам синоптиков, будут в областной столице предстоящие выходные.

Сегодня, 2 сентября, в течение дня пасмурно, облачно. возможны кратковременные осадки и гроза, к вечеру воздух прогреется до +27 ºС.

В субботу, 3 сентября, с утра пасмурно, днем ясная погода и до +20 ºС.

В воскресенье, 4 сентября, облачно, без осадков, до +16 ºС.