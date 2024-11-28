Депутаты гордумы положительно оценили развитие транспортной инфраструктуры в Тюмени

Информацию администрации города Тюмени о реализации муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021–2026 годы" в 2023 году депутаты Тюменской гордумы заслушали на ноябрьском заседании.

Председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию гордумы Иван Романчук сообщил, что в 2023 году работы по строительству и реконструкции автодорог местного значения выполнялись на 14 объектах. Общая протяженность с 2019 по 2023 годы составляет 51,4 км. План по итогам 2023 года превышен на 11,7%. В минувшем году число машино-мест на парковочных карманах в городе достигло 31 739 (перевыполнение плана на 3,9%). Регулярные перевозки пассажиров осуществлялись по 124 маршрутам, доля выполненных рейсов от плана составила 92,6% - такой результат обусловлен несколькими факторами, в том числе дефицитом водителей, кондукторов и ремонтных рабочих в ПАТП. На заседании постоянной комиссии депутаты решили рекомендовать администрации Тюмени продолжить реализацию мероприятий по обеспечению стабильной работы пассажирского транспорта общего пользования и повышения его комфортности, уделив особое внимание развитию маршрутной сети и увеличению вместимости автобусов с учетом роста пассажиропотока в новых районах города.

Заслушав доклад, депутаты озвучили ряд вопросов, волнующих жителей их избирательных округов. В частности, Андрей Потапов поинтересовался принципами отбора участков для фрезерования и предложил привести в порядок ряд дорог на Мысе — микрорайоны растут, с ними увеличивается загруженность дорог, в том числе в частном секторе. Замглавы города Евгений Сорокин пообещал рассмотреть возможность ремонта, в том числе по улице Потемкина.

Дмитрий Елагин напомнил про необходимость установки шумозащитных экранов на участке улицы Монтажников между улицами Широтная и Федюнинского. Юрий Коновалов предложил главе города проанализировать работу казенного учреждения, отвечающего за состояние дорог и светофоров в городе, и предпринять меры по повышению его эффективности. Георгий Муратов акцентировал внимание властей на дорожную инфраструктуру промышленного кластера в районе Велижанского тракта, куда планируют вывести дорогу с улицы Мельникайте и где в связи с этим могут возникнуть пробки. Дмитрий Ошурков считает, что оценивать развитие дорожной инфраструктуры нужно не только с точки зрения муниципальных программ, а более глобально. Он предложил в следующем году провести круглый стол по дорожно-транспортной сети Тюменской агломерации с учетом муниципальных и государственных программ, реализуемых правительством Тюменской области.

"По итогам 2023 года могу сказать, что администрация города Тюмени, конкретно профильный департамент, в сфере дорожно-транспортной сети трудится успешно. Если сравнивать цифры 2022 и 2023 года, то в 2023 году построено в два раза больше дорог, отремонтировано более 45 километров улиц. Очень серьёзное внимание уделяется этому вопросу, чтобы жители более комфортно могли двигаться по нашему городу. Мы, депутаты, очень близко и часто общаемся с горожанами и получаем достаточно положительных откликов относительно качества городских магистралей", - сообщила журналистам председатель гордумы Светлана Иванова, отметив, что принятый депутатами бюджет позволит муниципалитету и дальше эффективно развивать транспортную инфраструктуру.