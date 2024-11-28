"Декабристские вечера" поведут в Ялуторовске

Областной историко-культурный фестиваль "Декабристские вечера" в тридцать шестой раз проведут в Ялуторовске с 10 по 14 декабря. Для увлекающихся историей - это уникальная возможность не только узнать больше о жизни и судьбах декабристов, но и ощутить атмосферу исторического наследия, которое продолжает вдохновлять и восхищать поколения, уверены организаторы.

На фестивале обещают открытие новых выставок с экспонатами, которые прежде не демонстрировали широкой публике и театрализованные экскурсии. Также проведут шахматный турнир имени В.К. Тизенгаузена. Спектакль и исторический перформанс предложат зрителям уникальные интерпретации событий, связанных с декабристским движением, сочетая театральное искусство с глубиной исторического контекста. Финалом фестиваля станет акция "Свет Памяти", в ходе которой участники возложат цветы к могилам декабристов.