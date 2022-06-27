Потепление в Тюмень придет в четверг

Начало наступившей недели будет холодным, самая низкая температура ожидается в среду - днем лишь до +9 ºС, самая теплая - в субботу - +21 ºС, во вторник, среду и воскресенье вероятны дожди.

Сегодня, 27 июня, в городе до +13 ºС, пасмурно, порывы ветра - до 8 м/с.

Во вторник, 28 июня, до +10 ºС, пасмурно и дожди в течение всего дня, к вечеру порывы ветра могут усилиться до 11 м/с.

В среду, 29 июня, в первой половине дня дожди и сильный ветер с порывами до 14 м/с, пасмурно, максимальная температура воздуха - +9 ºС.

В четверг, 30 июня, потеплеет до +17 ºС, ясно, осадков не ожидается.

В пятницу, 1 июня, переменная облачность, продолжится потепление, максимальная температура дня - +19 ºС.

В субботу, 2 июля, до +21 ºС, солнечно и без осадков, ветер умеренный.

В воскресенье, 3 июля, вновь похолодает, днем лишь до +14 ºС, пасмурно и небольшие дожди в течение суток.