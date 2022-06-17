В выходные жителям Тюмени обещают грозу

09:00 17 июня 2022
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Грозы и небольшие дожди возможны в городе в предстоящие выходные. 

Сегодня, 17 июня, днем воздух прогреется до +25 °С, ясная и почти безветренная погода.

В субботу, 18 июня, утром солнечно, днем и вечером возможны грозы и дождь, максимальная температура - +26 °С.

В воскресенье,19 июня, пасмурно, дожди, грозы в течение дня, воздух прогреется до +23 °С.

Теги: прогноз погоды
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