На выходные синоптики обещают тюменцам пасмурную погоду

Праздничный день, 12 июня, по данным Гисметео, в областной столице будет пасмурным, дожди вероятны в субботу и понедельник, который тоже стал выходным днем.

Сегодня, 10 июня, в Тюмени в течение дня возможны дожди разной интенсивности, к вечеру синоптики обещают грозу. Максимальная температура дня - +19 ºС. Возможно усиление ветра.

В субботу, 11 июня, переменная облачность, днем небольшие доджи и грозы, воздух погреется до +18 ºС.

В воскресенье, 12 июня, осадков не ожидается, но пасмурно и прохладно - в течение дня около +14 +15 ºС.

В понедельник, 13 июня так же пасмурно, прохладно, но днем еще и дожди.