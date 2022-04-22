Выходные в Тюмени пройдут без осадков

09:15 22 апреля 2022
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Солнечную, но прохладную погоду и отсутствие осадков на предстоящие выходные прогнозируют жителям Тюмени синоптики

Сегодня днем ожидается переменная облачность, +3..+5 °С, ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ночью похолодает до -2..-4 °С. 

В субботу в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода, днем +5..+7 °С, ветер слабый,  ночью -1..+1 °С

В воскресенье ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до +9..+11 °С, ветер юго-западный, умеренный, ночью около +3..+5 °С.

Теги: прогноз погоды
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