Выходные в Тюмени пройдут без осадков

Солнечную, но прохладную погоду и отсутствие осадков на предстоящие выходные прогнозируют жителям Тюмени синоптики.

Сегодня днем ожидается переменная облачность, +3..+5 °С, ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы. Ночью похолодает до -2..-4 °С.

В субботу в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода, днем +5..+7 °С, ветер слабый, ночью -1..+1 °С

В воскресенье ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до +9..+11 °С, ветер юго-западный, умеренный, ночью около +3..+5 °С.