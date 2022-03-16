Стартовал конкурс "Миссис УрФО 2022"

Фотография предоставлена организаторами

В Тюменском технопарке 30 апреля состоится финал долгожданного конкурса красоты и материнства "Миссис УрФО 2022".

Во время подготовки финалисток ждёт множество разных активностей: интересные мастер-классы, постановка финальной программы и выездные мероприятия. Также весте с курсантами из Тюменского высшего военного командного училища и горожанами финалистки примут участие в эко-акциях: посадят цветы на Площади памяти к 9 мая и обустроят территорию областного специализированного детского дома ребенка.

Жюри конкурса будут оценивать участниц не только по выходам на сцене и умению поддержать разговор. Прежде всего будет оцениваться жизненная позиция финалисток. Многие из участниц - работающие мамы из разных сфер, но они сохраняют социальную активность.

Конкурс красоты и материнства "Миссис УрФО" - большой и важный проект для Уральского федерального округа и Тюменской области. Уже седьмой год во главе с директором АНО ЦПСК "Автор" Варварой Васюниной конкурсантки и их семьи ведут активную социальную и благотворительную деятельность. Каждый год становится всё больше активных женщин и формируются новые социальные проекты и инициативы.

Кастинг конкурсанток продлится до 3 апреля. Регистрация проходит на сайте. Основные требования к участницам:

* возраст от 25 до 55 лет;

* проживание на территории Уральского федерального округа (ХМАО, ЯНАО, Тюменская область, Свердловская область, Челябинская область, Курганская область);

* наличие детей приветствуется (в случае, если участница находится в разводе, обязательно наличие детей);

Требований к росту, параметрам фигуры и вероисповеданию не предъявляются. В зависимости от ситуации в мире победительнице конкурса может быть дана возможность представлять регион на всероссийском или международном конкурсе красоты.

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