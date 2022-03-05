ГИБДД в Тюмени проведет сплошную проверку водителей на трезвость

Сплошные проверки" водителей на трезвость проходят в субботу 5 марта, в городах и ряде районов Тюменской области. В Тюмени проверку проведут инспекторы полка ДПС ГИБДД.
В этом году сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от управления транспортом более тысячи водителей в состоянии опьянения, 117 из них подлежат уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.
В праздничные и выходные дни в регионе пройдут мероприятия по противодействию управлению транспортом под воздействием алкоголя и наркотиков. ГИБДД призывает жителей и гостей области управлять транспортом только в трезвом виде.
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