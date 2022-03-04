Снегопад и похолодание ожидает тюменцев в ближайшие дни

С 4 по 6 марта в Тюмени днем около -4...-5 °С, в ночь с воскресенья на понедельник похолодает до -15 °С и с 7 до 11 марта в дневные часы столбик термометра будет держаться в районе -17...-15 °С, а в ночные опускаться до -26 °С.

Что касается осадков, то на субботу синоптики прогнозируют небольшой снег, в воскресенье ожидается сильный снегопад, в понедельник вероятность осадков сохранится.