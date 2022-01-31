Натуральное сливочное масло повысит иммунитет в период повышенной заболеваемости

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Традиционно к концу зимы среди взрослых и детей фиксируется повышенная заболеваемость гриппом и простудой, а в последние годы к привычным болезням добавилась еще и новая коронавирусная инфекция. Повысить "внутренние силы" организма можно с помощью сбалансированного питания. Одним из продуктов, который положительно влияет на здоровье (но не все об этом знают), является знакомое всем с детства сливочное масло.

Ученые доказали: чтобы не болеть зимой, нужно есть сливочное масло. В морозы и укороченный световой день мы страдаем уменьшения мелатонина и нехватки витаминов и нужных жиров. Практически все они и аминокислоты содержатся в этом продукте.

В сливочном масле также большое количество витамина А, необходимого для поддержания зрения, функций эндокринной системы, состояния волос и кожи, витамины С, D, Е, К, Омега-3 и Омега-6. Продукт содержит селен, который является мощнейшим антиоксидантом. В одном грамме сливочного натурального масла даже больше этого важного микроэлемента, чем в пшенице или чесноке.

У многих масло ассоциируется с избытком холестерина, однако это не совсем верно. Именно сливочное масло уменьшает вред продуктов, которые напрямую повышают холестерин в крови. Кроме того, в этом продукте содержатся ненасыщенные жиры, которые поддерживают эластичность и тонус сосудов, а также защищают легкие.

Норма потребления – до 30 г в день для взрослого, а в период вирусных заболеваний даже можно увеличить. Бутерброд с маслом за завтраком благотворно скажется на мозговой активности, хорошем настроении и бодрости в течение всего дня.

Однако стоит помнить, что пользу для здоровья несет только натуральное сливочное масло. Такое, например, выпускает компания "Золотые луга", один из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири.

На молочном комбинате "Ситниковский" в Омутинском районе есть отдельный цех для производства масла. Его готовят из натуральных 36%-ых сливок, получаемых из отборного молока-сырья. Сливки подаются в маслоцех, пастеризуются, из них вырабатываются высокожирные сливки – 72,5% и 82,5%. Именно такой жирности производят масло "Золотые луга".

Полученные сливки подаются на маслообразователь, где происходит обработка с последующим интенсивным охлаждением. Так получается нужный продукт – без добавок, консервантов, ароматизаторов и красителей. Масло заливают в коробки и отправляют в холодильную камеру хранения для кристаллизации, после чего масло дефростируется до определенной температуры и подается на фасовку в фольгу по 180 г.

"Масло "Золотые луга" уже на протяжении 14 лет становится лауреатом конкурса "100 лучших товаров России", регулярно завоевывает федеральные и региональные награды различных конкурсов, фестивалей и выставок. Например, ежегодного фестиваля качества масла и сыров в Екатеринбурге. Эксперты высоко оценивают производственные характеристики продукта, но что самое главное – потребители год от года выбирают наше масло для своего семейного стола", - рассказала начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из первых молочных предприятий Тюменской области.