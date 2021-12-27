RECORDные Дед Мороз и Снегурочка раздали елки в тюменском ТРЦ "Кристалл"

Фотография предоставлена организаторами акции

Recordный беспредел состоялся на радио "Record Тюмень" 24 декабря. Ведущие шоу "Мега Утр" Настя и Ярик в костюмах Снегурочки и Деда Мороза раздали елки победителям акции, а также разыграли 10 зеленых красавиц среди гостей ТРЦ "Кристалл".

Главный приз – батарея салютов на 49 залпов досталась слушателям главного танцевального радио за самый зажигательный новогодний танец. Кроме того, под праздничными recordными елками были спрятаны полезные автомобильные подарки от генерального партнера проекта, федеральной сеть магазинов автозапчастей "Автояпонец" и "Автокореец"

Выиграть символ всеми любимого праздника - пушистую, живую, новогоднюю красавицу - в течение всего декабря мог любой слушатель Радио "Рекорд Тюмень" в эфире на 88.8. Но на этом подарки от радиостанции не закончились.

Уже с 10 января станция приступает к розыгрышу легких денег. "Легкие деньги" - динамичная эфирная настольная игра, в которой каждый слушатель может выиграть наличные деньги.

Чтобы принять участие, тюменцам нужно слушать волну 88.8 FM каждое буднее утро с 8 до 9 утра с 10 по 31 января 2022 года. Подробнее об акции - в аккаунтах радио "Рекорд Тюмень" в социальных сетях.