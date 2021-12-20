Похолодание в Тюмень придет в четверг

По данным Росгидромета, первая половина недели в Тюмени будет теплой, похолодание начнется с 23 декабря, но оно будет непродолжительным.

В понедельник, 20 декабря, днем максимальная температура -3 °С, осадков синоптики не обещают, но будет пасмурно. Ночью до -10 °С, небольшой и кратковременный снег.

Во вторник, 21 декабря, днем до -2 °С облачно, небольшой снег, ночью так же и до -4 °С.

Среда, 22 декабря, обещает стать самым теплым на неделе: максимальная температура днем около -1 °С, облачно, временами осадки в виде дождя и снега. Однако ночью похолодает уже до -14 °С, временами небольшой снег.

Оставшиеся дни будут без осадков, прохладными, но более солнечными.

В четверг, 23 декабря, до - 14°С днем, переменная облачность. Ночью похолодает до -19 °С.

В пятницу, 24 декабря днем максимальная температура -15 °С, ночью около -25 °С.

Суббота, 25 декабря, может стать самым холодным на неделе днем: до -20 °С в светлое и темное время суток, но уже в воскресенье, 26 декабря, потеплеет до -12 °С, осадков не ожидается.