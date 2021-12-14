Абоненты Дом.ру получат подписку Xbox Game Pass

Фото: служба маркетинга b2c АО "ЭР-Телеком Холдинг"

АО "ЭР-Телеком Холдинг" (бренд Дом.ру) объявляет о старте акции с подпиской Xbox Game Pass для ПК.

В честь юбилея компании и бренда Xbox геймеры смогут получить подписку Xbox Game Pass для ПК сроком на один месяц бесплатно. Предложение доступно для клиентов Дом.ру, подключающих любой из игровых тарифов до конца 2021 года.

С 1 декабря новая линейка игровых тарифов от Дом.ру доступна на всей территории присутствия бренда в России. После модернизации сети пользователям новых тарифов будет доступна скорость до 750 Мбит/с с низким пингом, а также сервисы с бесплатной раздачей игр.

Каждый месяц для клиентов игровой линейки в тарифе сервисом GamersBase Plus будут предлагаться на выбор 2 лицензионные игры бесплатно и навсегда. В декабре это: Assassin’s Creed Unity, ELEX, Rezrog, Darksiders, SuperPower 2 или Sacred Citadel. Также игроки получат доступ к Halo Infinite. Игра будет доступна в подписке Xbox Game Pass для ПК для всех клиентов Дом.ру, подключивших любой из игровых тарифов до конца текущего года.

"Развлекательная вертикаль — один из наших приоритетных векторов развития. Мы видим высокую востребованность игровых тарифов в пилотных регионах и планируем продолжить развивать направление, в первую очередь, за счет прямых интеграций с игровыми сервисами, работая в том числе над повышением уровня связанности игровой инфраструктуры. Мы рады партнерству с Microsoft. Мы можем предложить клиентам бесплатно попробовать подписку Xbox Game Pass для ПК, с возможностью удобно продлить, приобретя следующую подписку прямо на сайте Дом.ру", - комментирует Екатерина Лапшина, первый вице-президент АО "ЭР-Телеком Холдинг" (ТМ Дом.ру).

Предложение о подключении тарифов линейки "Гейминг", "Облачный гейминг" услуги "Доступ в Интернет Дом.ru", игры из каталога ООО "Торнадо Менеджмент" без доплаты по акции "Гейминг" при подключении с 23.11.2021 по 01.07.2022. Подключение и предоставление услуг АО "ЭР-Телеком Холдинг" на условиях тарифов линейки "Гейминг", "Облачный гейминг" при технической возможности. Подробности на dom.ru. По промокоду 1 месяц доступа к сервису "Xbox Game Pass от ООО "Майкрософт Рус" без доплаты, далее на других условиях. Количество промокодов ограничено.