Финал чемпионата Знание.Игра в УрФО по "Что? Где? Когда?" пройдёт в Тюмени

Фото: Российское общество "Знание"

В Тюмени на площадке Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева ул. Орджоникидзе, 59) 15 апреля в 12:00 стартует финал по Уральскому федеральному округу всероссийского чемпионата Знание.Игра в формате "Что? Где? Когда?", организованный Российским обществом "Знание".

По итогам региональных финалов, которые пройдут в 11 федеральных округах с 8 по 19 апреля 2024 года, определятся 4 лучшие команды каждого из округов. Они отправятся в федеральный финал, который состоится в Москве на Международной выставке-форуме “Россия” в мае 2024 года.

Всероссийский турнир по игре "Что? Где? Когда?", вошедший в перечень интеллектуальных мероприятий Знание.Игра, стартовал в октябре 2023 года. Масштабнейшее интеллектуальное соревнование проходит в трех категориях: ""Что? Где? Когда?": школы и колледжи" — для школьников 5-11 классов и учащихся ссузов; ""Что? Где? Когда?": университеты" — для студентов высших учебных заведений до 25 лет; ""Что? Где? Когда?": открытые игры", где смогут принять участие все любители интеллектуальных состязаний старше 18 лет.

Организаторы приглашают СМИ к освещению мероприятия. Контактное лицо - Мария Верховцева, телефон: +7 919 947 5385