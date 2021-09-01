Компания "Золотые луга" проводит фотоконкурс в своих социальных сетях

Фото: пресс-служба АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга" запустила фотоконкурс в социальных сетях "ВКонтакте" и "Инстаграм". Производитель предлагает всем желающим тюменцам сделать оригинальные, милые или захватывающие снимки с молочной продукцией, чтобы получить полезные призы.

Организаторы конкурса уверены, что каждый человек – немного фотограф, поэтому решили объявить такой нескучный конкурс на свободную тему и подготовили сразу несколько призов для победителей. Так, тюменцы могут выиграть масленку и прихватку для кухни, летающую тарелку для активного отдыха и набор вкусной и натуральной молочной продукции для удовольствия и здоровья.

Условия участия в конкурсе просты. Необходимо поставить лайк посту с конкурсом в Вконтакте или Инстаграм, сделать его репост в ленту или в сторис и написать в комментариях кодовое слово "участвую". Затем участникам предстоит сфотографировать себя, своего ребенка, друга, а может и домашнего питомца с любым продуктом компании "Золотые луга". Особенно сильно будут приветствоваться фотографии с йогуртами из новой линейки. Каждый опубликованный снимок должен сопровождаться хэштегом #конкурсЗЛ2021.

Обязательно проверьте, чтобы ваш профиль был открыт. Иначе организаторы не смогут увидеть и оценить фото. Результаты будут объявлены 9 сентября в социальных сетях компании.

"Золотые луга" уже не в первый раз проводят конкурсы. Например, этим летом компания разыграла среди тюменцев умную колонку "Яндекс.Станция", а 1 сентября будут подведены итоги совместного конкурса "Золотых лугов" и "Афиши Тюмень", где главным призом станет набор кисломолочной продукции торговой марки "Живи здорОво!".

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.

В 2021 году компания "Золотые луга" расширила ассортимент кисломолочной продукции, выпустив десертную коллекцию питьевых йогуртов. Напитки обладают уникальными вкусами, которые производитель выбрал на основе мнения потребителей.

В 2022 году филиал АО "Золотые луга" – молочный комбинат "Ситниковский" – отметит 90-летний юбилей. Завод является одним из старейших предприятий Тюменской области.