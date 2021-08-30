Синоптики обещают тюменцам потепление к выходным

По данным Гисметео, начало недели в Тюмени будет прохладным, но с четверга начнется потепление. В предстоящие семь дней больших осадков не ожидается.

В понедельник, 30 августа, днем воздух прогреется до +18 °С, переменная облачность, возможен небольшой дождь.

Во вторник, 31 августа, днем около +14 °С, пасмурно, ночью похолодает до +10 °С.

В среду, 1 сентября, днем прохладно, около +16 °С, переменная облачность, дождей не ожидается.

В четверг, 2 сентября, потепление до +20 °С, малооблачно.

3 и 4 сентября будет по-летнему тепло: днем до +27 °С, ночью около +17-19 °С.

В воскресенье возможен небольшой дождь, при переменной облачности температура воздуха днем - около +20 °С.