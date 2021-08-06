На тюменских трассах усилены проверки водителей и транспорта

Фото ГИБДД ТО

Автоинспекторы Тюменской области с сегодняшнего дня и до понедельника проводят профилактические проверки на трассах федерального значения.

Мероприятие "Трасса" направлено на профилактику ДТП и проводится во взаимодействии с подразделениями Югры, Свердловской и Курганской областей.

"Автоинспекторы будут выявлять и пресекать нарушения ПДД, а также проводить разъяснительную работу с водителями о необходимости соблюдения безопасного режима движения. В местах отдыха, на парковках, у кемпингов и автозаправочных станций пройдут информационно-пропагандистские мероприятия, водителям напомнят о правилах безопасной перевозки детей-пассажиров, медработники проведут мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП, а волонтеры будут распространять тематические памятки и листовки", - сообщили в областной Госавтоинспекции.

С начала года на федеральных трассах на территории региона в 158 ДТП погибли 37 человек и 255 ранены. Большая часть этих происшествий зарегистрирована на автодорогах Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Ишим-Омск и Курган-Тюмень. Основными причинами ДТП по-прежнему остаются превышение скорости, нарушение правил обгона, выезд на полосу встречного движения, а также несоблюдение водителями-дальнобойщиками режима труда и отдыха. Особенно ситуация осложняется в летний период, когда по автодорогам региона следует нескончаемый поток транзитного транспорта.